У Харкові спіймали злодія, який скоїв крадіжку в комендантську годину

У Харкові співробітники патрульної поліції спіймали злодія, який під час комендантської години вкрав із приміщення на проспекті Героїв Сталінграда електроніку.

Злодія затримали у ніч проти 22 жовтня – копи звернули увагу на чоловіка, який перебував на вулиці під час комендантської години, розповідають у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.

“Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в нього камери внутрішнього спостереження, мережеве обладнання та два нових мобільних телефони. В розмові громадянин зізнався, що ці речі він викрав з приміщення, до якого незаконно проник”, – розповіли в поліції.

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Для з’ясування обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали слідчо-оперативну групу.