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У Харкові спіймали злодія, який скоїв крадіжку в комендантську годину

Події 10:21   22.10.2022
Олена Нагорна
У Харкові спіймали злодія, який скоїв крадіжку в комендантську годину

У Харкові співробітники патрульної поліції спіймали злодія, який під час комендантської години вкрав із приміщення на проспекті Героїв Сталінграда електроніку.

Злодія затримали у ніч проти 22 жовтня – копи звернули увагу на чоловіка, який перебував на вулиці під час комендантської години, розповідають у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.

“Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в нього камери внутрішнього спостереження, мережеве обладнання та два нових мобільних телефони. В розмові громадянин зізнався, що ці речі він викрав з приміщення, до якого незаконно проник”, – розповіли в поліції.

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Для з’ясування обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 10:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові спіймали злодія, який скоїв крадіжку в комендантську годину".