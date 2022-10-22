У Харкові спіймали злодія, який скоїв крадіжку в комендантську годину
У Харкові співробітники патрульної поліції спіймали злодія, який під час комендантської години вкрав із приміщення на проспекті Героїв Сталінграда електроніку.
Злодія затримали у ніч проти 22 жовтня – копи звернули увагу на чоловіка, який перебував на вулиці під час комендантської години, розповідають у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.
“Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в нього камери внутрішнього спостереження, мережеве обладнання та два нових мобільних телефони. В розмові громадянин зізнався, що ці речі він викрав з приміщення, до якого незаконно проник”, – розповіли в поліції.
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Для з’ясування обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Категорії: Події, Харків; Теги: вор, кража, поліція, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 10:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові спіймали злодія, який скоїв крадіжку в комендантську годину".