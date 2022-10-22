Заступник мера Ізюма відстежив свої навушники в Архангельській області РФ
Заступник мера деокупованого міста Ізюм Харківської області Володимир Мацокін за допомогою смартфона виявив свої вкрадені навушники в Архангельській області РФ.
Чиновник опублікував відповідний допис у Facebook і дивується, що росіяни чи то не знають, що сучасні технології Apple дозволяють відстежувати місцезнаходження девайсів, чи то їм байдуже.
Мацокін висловив припущення, що загарбник відправив навушники у подарунок своїй дружині чи дітям у місто Сєвєродвінськ.
“Як же це жалюгідно і смішно, як же це точно характеризує русню!”, – пише чиновник.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, мацокин, наушники, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 09:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник мера Ізюма відстежив свої навушники в Архангельській області РФ".