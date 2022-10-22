Заступник мера Ізюма відстежив свої навушники в Архангельській області РФ

Заступник мера деокупованого міста Ізюм Харківської області Володимир Мацокін за допомогою смартфона виявив свої вкрадені навушники в Архангельській області РФ.

Чиновник опублікував відповідний допис у Facebook і дивується, що росіяни чи то не знають, що сучасні технології Apple дозволяють відстежувати місцезнаходження девайсів, чи то їм байдуже.

Мацокін висловив припущення, що загарбник відправив навушники у подарунок своїй дружині чи дітям у місто Сєвєродвінськ.

“Як же це жалюгідно і смішно, як же це точно характеризує русню!”, – пише чиновник.