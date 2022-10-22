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Заступник мера Ізюма відстежив свої навушники в Архангельській області РФ

Суспільство 09:02   22.10.2022
Олена Нагорна
Заступник мера Ізюма відстежив свої навушники в Архангельській області РФ

Заступник мера деокупованого міста Ізюм Харківської області Володимир Мацокін за допомогою смартфона виявив свої вкрадені навушники в Архангельській області РФ.

Чиновник опублікував відповідний допис у Facebook і дивується, що росіяни чи то не знають, що сучасні технології Apple дозволяють відстежувати місцезнаходження девайсів, чи то їм байдуже.

Мацокін висловив припущення, що загарбник відправив навушники у подарунок своїй дружині чи дітям у місто Сєвєродвінськ.

“Як же це жалюгідно і смішно, як же це точно характеризує русню!”, – пише чиновник.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 09:02;

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