Заместитель мэра Изюма отследил свои наушники в Архангельской области РФ

Заместитель мэра деоккупированного города Изюм Харьковской области Владимир Мацокин при помощи смартфона обнаружил свои украденные наушники в Архангельской области РФ.

Чиновник опубликовал соответствующий пост в Facebook и удивляется, что россияне то ли не знают, что современные технологии Apple позволяют отслеживать местонахождение девайсов, то ли им все равно.

Мацокин выразил предположение, что захватчик отправил наушники в подарок своей жене или детям в город Северодвинск.

«Как же это жалко и смешно, как же это точно характеризует русню!», — пишет чиновник.