Заместитель мэра Изюма отследил свои наушники в Архангельской области РФ
Заместитель мэра деоккупированного города Изюм Харьковской области Владимир Мацокин при помощи смартфона обнаружил свои украденные наушники в Архангельской области РФ.
Чиновник опубликовал соответствующий пост в Facebook и удивляется, что россияне то ли не знают, что современные технологии Apple позволяют отслеживать местонахождение девайсов, то ли им все равно.
Мацокин выразил предположение, что захватчик отправил наушники в подарок своей жене или детям в город Северодвинск.
«Как же это жалко и смешно, как же это точно характеризует русню!», — пишет чиновник.
Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюм, мацокин, наушники, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 09:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель мэра Изюма отследил свои наушники в Архангельской области РФ".