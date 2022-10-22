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Заместитель мэра Изюма отследил свои наушники в Архангельской области РФ

Общество 09:02   22.10.2022
Елена Нагорная
Заместитель мэра Изюма отследил свои наушники в Архангельской области РФ

Заместитель мэра деоккупированного города Изюм Харьковской области Владимир Мацокин при помощи смартфона обнаружил свои украденные наушники в Архангельской области РФ.

Чиновник опубликовал соответствующий пост в Facebook и удивляется, что россияне то ли не знают, что современные технологии Apple позволяют отслеживать местонахождение девайсов, то ли им все равно.

Мацокин выразил предположение, что захватчик отправил наушники в подарок своей жене или детям в город Северодвинск.

«Как же это жалко и смешно, как же это точно характеризует русню!», — пишет чиновник.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 09:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель мэра Изюма отследил свои наушники в Архангельской области РФ".