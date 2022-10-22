Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция

Видео допроса коллаборанта из Балаклеи по имени Александр, который работал «милиционером» при оккупационной «власти», опубликовал начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

29-летний мужчина, который имеет на содержании ребенка 2022 года рождения, работал на захватчиков с середины июня до конца августа — вместе с другими «милиционерами» охранял объекты и патрулировал местный рынок, написал Болвинов в Facebook.

Мужчине вручили подозрение по ч.7 ст. 111-1 УК Украины. На допросе он сказал, что вину признает и раскаивается.

Ранее в облпрокуратуре рассказали, что коллаборанта взяли под стражу.