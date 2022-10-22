Live
  • Суббота 22.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция

Происшествия 18:11   22.10.2022
Елена Нагорная
Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция

Видео допроса коллаборанта из Балаклеи по имени Александр, который работал «милиционером» при оккупационной «власти», опубликовал начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

29-летний мужчина, который имеет на содержании ребенка 2022 года рождения, работал на захватчиков с середины июня до конца августа — вместе с другими «милиционерами» охранял объекты и патрулировал местный рынок, написал Болвинов в Facebook.

Мужчине вручили подозрение по ч.7 ст. 111-1 УК Украины. На допросе он сказал, что вину признает и раскаивается.

Ранее в облпрокуратуре рассказали, что коллаборанта взяли под стражу. 

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:28
Генштаб сообщил об ударах врага по инфраструктуре в том числе и на Харьковщине
17:06
В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд
16:05
Житель Чугуева пошел в лес по грибы и заблудился: его спасли полицейские
15:00
Жительница Липцев кормила оккупантов, а харьковчанин прославлял РФ в соцсетях
14:29
На Харьковщине начали подавать отопление в жилой фонд — глава ХОВА

Вы читали новость: «Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 18:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция".