Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция
Видео допроса коллаборанта из Балаклеи по имени Александр, который работал «милиционером» при оккупационной «власти», опубликовал начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.
29-летний мужчина, который имеет на содержании ребенка 2022 года рождения, работал на захватчиков с середины июня до конца августа — вместе с другими «милиционерами» охранял объекты и патрулировал местный рынок, написал Болвинов в Facebook.
Мужчине вручили подозрение по ч.7 ст. 111-1 УК Украины. На допросе он сказал, что вину признает и раскаивается.
Ранее в облпрокуратуре рассказали, что коллаборанта взяли под стражу.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, коллаборант, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция".