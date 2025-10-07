Live
7 жовтня на півночі Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:46   07.10.2025
Оксана Якушко
Сьогодні, 7 жовтня, 16 атак росіян відбили Сили оборони на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як повідомляє МГ «Об’єктив», ще чотири бої тривають дотепер.

Окупанти намагаються просунутися біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого та Довгенького.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників біля Куп’янська та у бік Петропавлівки й Новоплатонівки. Один бій досі триває.

П’ять разів росіяни намагалися прорвати оборону українських захисників на Лиманському напрямку біля сіл Середнє, Шандриголове, Новоселівка. Два бої ще тривають.

Автор: Оксана Якушко
