7 октября горячее всего на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ

Фронт 17:46   07.10.2025
Оксана Якушко
7 октября горячее всего на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 7 октября, 16 атак россиян отразили Силы обороны на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Как сообщает МГ «Объектив», еще четыре боя продолжаются до сих пор.

Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого и Довгенького.

На Купянском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников возле Купянска и в сторону Петропавловки и Новоплатоновки. Один бой продолжается.

Пять раз россияне пытались прорвать оборону украинских защитников на Лиманском направлении возле сел Среднее, Шандриголовое, Новоселовка. Два боя еще продолжаются.

Автор: Оксана Якушко
