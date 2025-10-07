7 октября горячее всего на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ

Сегодня, 7 октября, 16 атак россиян отразили Силы обороны на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Как сообщает МГ «Объектив», еще четыре боя продолжаются до сих пор.

Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого и Довгенького.

На Купянском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников возле Купянска и в сторону Петропавловки и Новоплатоновки. Один бой продолжается.

Пять раз россияне пытались прорвать оборону украинских защитников на Лиманском направлении возле сел Среднее, Шандриголовое, Новоселовка. Два боя еще продолжаются.