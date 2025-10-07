7 октября горячее всего на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня, 7 октября, 16 атак россиян отразили Силы обороны на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
Как сообщает МГ «Объектив», еще четыре боя продолжаются до сих пор.
Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого и Довгенького.
На Купянском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников возле Купянска и в сторону Петропавловки и Новоплатоновки. Один бой продолжается.
Пять раз россияне пытались прорвать оборону украинских защитников на Лиманском направлении возле сел Среднее, Шандриголовое, Новоселовка. Два боя еще продолжаются.
Читайте также: Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «7 октября горячее всего на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 7 октября, 16 атак россиян отразили Силы обороны на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.".