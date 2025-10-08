Найбільше боїв на півночі Харківської області – Генштаб ЗСУ

15 атак росіян зупинили Сили оборони на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як повідомляє МГ «Об’єктив», бої точилися біля Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

Чотири рази росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони на Куп’янському напрямку. Дві атаки біля Куп’янська та в бік Курилівки українські захисники відбили. Ще два бої тривають.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили п’ять штурмів на позиції українців. Бої точилися біля населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, наразі один бій ще триває.