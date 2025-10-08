Live
Найбільше боїв на півночі Харківської області – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:40   08.10.2025
Оксана Якушко
15 атак росіян зупинили Сили оборони на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як повідомляє МГ «Об’єктив», бої точилися біля Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

Чотири рази росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони на Куп’янському напрямку. Дві атаки біля Куп’янська та в бік Курилівки українські захисники відбили. Ще два бої тривають.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили п’ять штурмів на позиції українців. Бої точилися біля населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, наразі один бій ще триває.

Читайте також: Численні влучання у багатоповерхівку в Харкові: на якому етапі відновлення 📷

Автор: Оксана Якушко
