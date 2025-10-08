Больше всего боев на севере Харьковской области — Генштаб ВСУ

15 атак россиян остановили Силы обороны на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Как сообщает МГ «Объектив», бои шли у Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.

Четыре раза россияне пытались штурмовать позиции сил обороны на Купянском направлении. Две атаки возле Купянска и сторону Куриловки украинские защитники отбили. Еще два боя продолжаются.

На Лиманском направлении россияне совершили пять штурмов на позиции украинцев. Бои шли возле населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, пока один бой еще продолжается.