Многочисленные попадания в дом в Харькове: на каком этапе восстановление 📷
На улице Бучмы восстанавливают многоэтажку, поврежденную в 2022 году, сообщили в Харьковском горсовете.
В мэрии напомнили, что дом получил многочисленные прямые попадания вражеских снарядов, в результате чего были разрушены стены, выбиты окна, повреждены перекрытия и фасад.
«После демонтажа разрушенных конструкций строители начали утепление и покраску фасада – уже выполнено около 65% запланированных работ. В местах общего пользования сейчас шпаклюют стены и готовят их к покраске. Завершается восстановление кровли – там укладывают второй слой рубероида. Кроме того, в доме заменили поврежденные лифты», — отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
После капремонта здание станет энергоэффективным благодаря утеплению фасада, техэтажа и подвала, продолжили в горсовете. Проект также предусматривает восстановление входных групп, инженерных сетей и благоустройство территории.
Напомним, ранее Харьковская мэрия опубликовала фото промежуточного этапа восстановительных работ на Аэрокосмическом проспекте. Восстанавливают обрушившийся год назад дом. МГ «Объектив» сравнило вид до и после.
Категории: Общество, Харьков
Вы читали новость: «Многочисленные попадания в дом в Харькове: на каком этапе восстановление 📷»
Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 16:47
Корреспондент Виктория Яковенко