Многочисленные попадания в дом в Харькове: на каком этапе восстановление 📷

Общество 16:47   08.10.2025
Виктория Яковенко
Фото: Харьковский горсовет

На улице Бучмы восстанавливают многоэтажку, поврежденную в 2022 году, сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии напомнили, что дом получил многочисленные прямые попадания вражеских снарядов, в результате чего были разрушены стены, выбиты окна, повреждены перекрытия и фасад.

«После демонтажа разрушенных конструкций строители начали утепление и покраску фасада – уже выполнено около 65% запланированных работ. В местах общего пользования сейчас шпаклюют стены и готовят их к покраске. Завершается восстановление кровли – там укладывают второй слой рубероида. Кроме того, в доме заменили поврежденные лифты», — отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

После капремонта здание станет энергоэффективным благодаря утеплению фасада, техэтажа и подвала, продолжили в горсовете. Проект также предусматривает восстановление входных групп, инженерных сетей и благоустройство территории.

дом восстанавливают в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дом восстанавливают в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дом восстанавливают в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дом восстанавливают в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее Харьковская мэрия опубликовала фото промежуточного этапа восстановительных работ на Аэрокосмическом проспекте. Восстанавливают обрушившийся год назад дом. МГ «Объектив» сравнило вид до и после.

Автор: Виктория Яковенко
