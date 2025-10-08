Live
Численні влучання у багатоповерхівку в Харкові: на якому етапі відновлення 📷

Суспільство 16:47   08.10.2025
Вікторія Яковенко
Численні влучання у багатоповерхівку в Харкові: на якому етапі відновлення 📷 Фото: Харківська міськрада

На вулиці Бучми відновлюють багатоповерхівку, яка була пошкоджена у 2022 році, повідомили у Харківській міськраді.

У мерії нагадали, що будинок зазнав численних прямих влучань ворожих снарядів, унаслідок чого було зруйновано стіни, вибито вікна, пошкоджено перекриття та фасад.

«Після демонтажу зруйнованих конструкцій будівельники почали утеплення та фарбування фасаду – вже виконано близько 65% запланованих робіт. У місцях загального користування зараз шпаклюють стіни та готують їх до фарбування. Завершується відновлення покрівлі – там укладають другий шар руберойду. Крім того, в будинку замінили пошкоджені ліфти», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Після капремонту будівля стане енергоефективною завдяки утепленню фасаду, техповерху та підвалу, продовжили у міськраді. Проєкт також передбачає відновлення вхідних груп, інженерних мереж і благоустрій прибудинкової території.

дом восстанавливают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дом восстанавливают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дом восстанавливают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дом восстанавливают в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, раніше Харківська мерія опублікувала фото проміжного етапу відновлювальних робіт на Аерокосмічному проспекті. Відбудовують дім, що обвалився рік тому. МГ «Об’єктив» порівняла вигляд до та після.

Автор: Вікторія Яковенко
