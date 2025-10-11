Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)

Сьогодні, 11 жовтня, у Чугуєві помітили лося, який ходив по місту та навіть «завітав» у магазин гаджетів. Відео з твариною «розлетілися» у соцмережах.

Місцеві припускають, що лось заблукав і прийшов у центр міста після нічних обстрілів РФ. Перші відео публікували з магазину. Тварина розбила вікно і налякано почала трощити все у приміщенні.

Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

Відео: телеграм-канал «Харьков LIVE»

Також бачили тварину і поблизу стадіону.

Відео: телеграм-канал «Типичный Харьков»

Що наразі із лосем – невідомо. У деяких пабліках пишуть, що з твариною вже працюють спеціалісти, інші – що він побіг «гуляти» містом далі.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 жовтня окупанти масовано били по місту Чугуїв. Внаслідок ударів сталося загоряння, інформувала мер Чугуєва Галина Мінаєва близько 22:40. Пізніше вона уточнила, що пожежа вже контрольована. Внаслідок атаки постраждала одна людина.