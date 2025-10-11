Live
Лось гулял в Чугуеве: разнес магазин в центре, бегал возле стадиона (видео)

Происшествия 15:31   11.10.2025
Виктория Яковенко
Лось гулял в Чугуеве: разнес магазин в центре, бегал возле стадиона (видео) Скриншот

Сегодня, 11 октября, в Чугуеве заметили лося, который ходил по городу и даже «посетил» магазин гаджетов. Видео с животным «разлетелись» в соцсетях.

Местные предполагают, что лось заблудился и пришел в центр города после ночных обстрелов РФ. Первые видео публиковали из магазина. Животное разбило окно и испуганно начало крушить все в помещении.

Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

Видео: Telegram-канал «Харьков LIVE»

Также видели животное и вблизи стадиона.

Видео: Telegram-канал «Типичный Харьков»

Что сейчас с лосем – неизвестно. В некоторых пабликах пишут, что с животным уже работают специалисты, другие – что он побежал «гулять» по городу дальше.

Напомним, поздно вечером 10 октября оккупанты массированно били по городу Чугуев. В результате ударов произошло возгорание, информировала мэр Чугуева Галина Минаева около 22:40. Позже она уточнила, что пожар уже контролируется. В результате атаки пострадал один человек.

Читайте также: Пожары бушевали на Харьковщине из-за массированной атаки БпЛА (фото)

Автор: Виктория Яковенко
