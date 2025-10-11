Предложение Терехова, в Чугуеве заблудился лось — итоги 11 октября
Накануне вечером армия РФ атаковала Чугуев. После обстрела в этом городе лось разнес магазин. Создать фонд оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, предлагает мэр Терехов — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.
Чугуев – под атакой БпЛА, бушевал пожар
Поздно вечером 10 октября оккупанты массированно била по городу Чугуев. В результате ударов произошло возгорание, информировала мэр Галина Минаева. В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что пожар бушевал на территории предприятия. В результате атаки пострадал один человек.
Лось «посетил» магазин в городе на Харьковщине
После напряженного вечера в Чугуеве заметили лося. Видео с животным разлетелись в соцсетях. Его видели в магазине гаджетов: лось разбил окно и испуганно начал крушить все в помещении.
Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»
Терехов выступил с предложением
Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает создать фонд оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Мэр объяснил: там будут резервные трансформаторы для быстрого восстановления объектов энергетики.
