В небе над Харьковом – вражеские БпЛА: Синегубов обратился к жителям
Фото: Anton Petrus
Глава ХОВА Олег Синегубов около 13:45 предупредил, что над Харьковом фиксируют вражеские БпЛА.
«Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. И берегите себя!», — пишет глава ХОВА.
«В небе над громадой вражеский БпЛА. Будьте бдительны, не игнорируйте воздушную тревогу», — писал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова летят вражеские БпЛА.
Мониторинговые каналы сначала писали о группе из 6-8 дронов «Молния», летевших на Харьковщине.
Позже писали, что, вероятно, это «Шахеды», направлявшиеся в сторону города.
Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 13:45