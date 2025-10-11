Live
В небе над Харьковом – вражеские БпЛА: Синегубов обратился к жителям

Происшествия 13:45   11.10.2025
Виктория Яковенко
В небе над Харьковом – вражеские БпЛА: Синегубов обратился к жителям Фото: Anton Petrus

Глава ХОВА Олег Синегубов около 13:45 предупредил, что над Харьковом фиксируют вражеские БпЛА.

«Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. И берегите себя!», — пишет глава ХОВА.

«В небе над громадой вражеский БпЛА. Будьте бдительны, не игнорируйте воздушную тревогу», — писал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова летят вражеские БпЛА.

Мониторинговые каналы сначала писали о группе из 6-8 дронов «Молния», летевших на Харьковщине.

Позже писали, что, вероятно, это «Шахеды», направлявшиеся в сторону города.

Автор: Виктория Яковенко
