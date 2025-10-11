Live
  • Сб 11.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів

Події 13:45   11.10.2025
Вікторія Яковенко
В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів Фото: Anton Petrus

Голова ХОВА Олег Синєгубов близько 13:45 попередив, що над Харковом фіксують ворожі БпЛА.

«Перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. І бережіть себе!», – пише голова ХОВА.

«У небі над громадою ворожий БпЛА. Будьте пильними, не ігноруйте повітряну тривогу», – писав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у напрямку Харкова летять ворожі БпЛА.

Моніторингові канали спершу писали про групу з 6-8 дронів «Молния», що летіли на Харківщині.

Пізніше писали, що, ймовірно, це «шахеди», які прямували в бік міста.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів
В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів
11.10.2025, 13:45
На Харківщині відновили два важливі мости, зруйновані з початку війни (фото)
На Харківщині відновили два важливі мости, зруйновані з початку війни (фото)
11.10.2025, 13:39
У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура
У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура
11.10.2025, 12:23
«Дуже важливо»: який фонд пропонує створити мер Харкова Терехов (відео)
«Дуже важливо»: який фонд пропонує створити мер Харкова Терехов (відео)
11.10.2025, 11:01
У Харкові та області повністю відновили світло – обленерго
У Харкові та області повністю відновили світло – обленерго
11.10.2025, 10:03
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв, усі зі світлом
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв, усі зі світлом
11.10.2025, 14:35

Новини за темою:

05.10.2025
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
01.10.2025
Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов
28.09.2025
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
28.09.2025
Чоловік постраждав на Харківщині: чим атакували регіон за добу – Синєгубов
27.09.2025
Новини Харкова — головне за 27 вересня: чи є гриби, відключали світло, пожежа


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 13:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов близько 13:45 попередив, що над Харковом фіксують ворожі БпЛА.".