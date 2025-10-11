В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів

Голова ХОВА Олег Синєгубов близько 13:45 попередив, що над Харковом фіксують ворожі БпЛА.

«Перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. І бережіть себе!», – пише голова ХОВА.

«У небі над громадою ворожий БпЛА. Будьте пильними, не ігноруйте повітряну тривогу», – писав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у напрямку Харкова летять ворожі БпЛА.

Моніторингові канали спершу писали про групу з 6-8 дронів «Молния», що летіли на Харківщині.

Пізніше писали, що, ймовірно, це «шахеди», які прямували в бік міста.