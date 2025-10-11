Live
Пропозиція Терехова, у Чугуєві заблукав лось – підсумки 11 жовтня

Суспільство 23:01   11.10.2025
Вікторія Яковенко
Напередодні ввечері армія РФ атакувала Чугуїв. Після обстрілу в цьому місті лось розніс магазин. Створити фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пропонує мер Терехов – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Чугуїв – під атакою БпЛА, вирувала пожежа

Пізно ввечері 10 жовтня окупанти масовано били по місту Чугуїв. Внаслідок ударів сталося загоряння, інформувала мер Галина Мінаєва. У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що пожежа вирувала на території підприємства. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Лось «завітав» у магазин в місті на Харківщині

Після напруженого вечора у Чугуєві помітили лося. Відео з твариною «розлетілися» у соцмережах. Його бачили у магазині гаджетів: лось розбив вікно і налякано почав трощити все у приміщенні.

Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

Терехов виступив з пропозицією

Мер Харкова Ігор Терехов пропонує створити фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Міський голова пояснив: там будуть резервні трансформатори для швидкого відновлення об’єктів енергетики.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

Автор: Вікторія Яковенко
