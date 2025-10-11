Пропозиція Терехова, у Чугуєві заблукав лось – підсумки 11 жовтня
Напередодні ввечері армія РФ атакувала Чугуїв. Після обстрілу в цьому місті лось розніс магазин. Створити фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пропонує мер Терехов – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.
Чугуїв – під атакою БпЛА, вирувала пожежа
Пізно ввечері 10 жовтня окупанти масовано били по місту Чугуїв. Внаслідок ударів сталося загоряння, інформувала мер Галина Мінаєва. У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що пожежа вирувала на території підприємства. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Лось «завітав» у магазин в місті на Харківщині
Після напруженого вечора у Чугуєві помітили лося. Відео з твариною «розлетілися» у соцмережах. Його бачили у магазині гаджетів: лось розбив вікно і налякано почав трощити все у приміщенні.
Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»
Терехов виступив з пропозицією
Мер Харкова Ігор Терехов пропонує створити фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Міський голова пояснив: там будуть резервні трансформатори для швидкого відновлення об’єктів енергетики.
