Live
  • Сб 11.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Семеро людей постраждали у ДТП на Харківщині (фото)

Події 20:51   11.10.2025
Вікторія Яковенко
Семеро людей постраждали у ДТП на Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася сьогодні, 11 жовтня, близько 15:00 у Чугуївському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, на перехресті автошляхів Новопокровка – Кам’яна Яруга та Київ–Харків–Довжанський зіткнулися дві автівки.

«Водійка автомобіля «Hyundai Getz», виїжджаючи на трасу, не переконалася у безпеці руху та не надала перевагу автомобілю «ВАЗ 21099», який рухався у напрямку міста Чугуїв», – попередньо встановили у поліції.

Внаслідок аварії постраждали двоє водіїв та п’ять пасажирів віком від 11 до 69 років. Усі отримали медичну допомогу.

Наразі правоохоронці готуються внести відомості про ДТП до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим) ККУ.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що за дев’ять місяців цього року на Харківщині сталося 2021 ДТП, чверть із них, 516 – з потерпілими. В аваріях загинули 75 людей, травмувалися – 662.

Читайте також: Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Семеро людей постраждали у ДТП на Харківщині (фото)
Семеро людей постраждали у ДТП на Харківщині (фото)
11.10.2025, 20:51
Вночі дощ, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня
Вночі дощ, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня
11.10.2025, 21:17
Удари по світлу, Зеленський попередив Бєлгород – огляд фронту на Харківщині
Удари по світлу, Зеленський попередив Бєлгород – огляд фронту на Харківщині
11.10.2025, 20:00
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв, усі зі світлом, ДТП
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв, усі зі світлом, ДТП
11.10.2025, 21:21
У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура
У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура
11.10.2025, 18:52
Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)
Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)
11.10.2025, 15:31

Новини за темою:

10.10.2025
Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли
09.10.2025
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
08.10.2025
Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія
02.10.2025
Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося
30.09.2025
Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Семеро людей постраждали у ДТП на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 20:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася сьогодні, 11 жовтня, близько 15:00 у Чугуївському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".