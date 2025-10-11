Семеро людей постраждали у ДТП на Харківщині (фото)

Аварія сталася сьогодні, 11 жовтня, близько 15:00 у Чугуївському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, на перехресті автошляхів Новопокровка – Кам’яна Яруга та Київ–Харків–Довжанський зіткнулися дві автівки.

«Водійка автомобіля «Hyundai Getz», виїжджаючи на трасу, не переконалася у безпеці руху та не надала перевагу автомобілю «ВАЗ 21099», який рухався у напрямку міста Чугуїв», – попередньо встановили у поліції.

Внаслідок аварії постраждали двоє водіїв та п’ять пасажирів віком від 11 до 69 років. Усі отримали медичну допомогу.

Наразі правоохоронці готуються внести відомості про ДТП до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим) ККУ.

Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що за дев’ять місяців цього року на Харківщині сталося 2021 ДТП, чверть із них, 516 – з потерпілими. В аваріях загинули 75 людей, травмувалися – 662.