Семь человек пострадали в ДТП на Харьковщине (фото)

Происшествия 20:51   11.10.2025
Виктория Яковенко
Семь человек пострадали в ДТП на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла сегодня, 11 октября, около 15:00 в Чугуевском районе, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, на перекрестке автодорог Новопокровка — Каменная Яруга и Киев-Харьков-Довжанский столкнулись два автомобиля.

«Водитель автомобиля «Hyundai Getz», выезжая на трассу, не убедилась в безопасности движения и не пропустила автомобиль «ВАЗ 21099», который двигался в направлении города Чугуев», — предварительно установили в полиции.

В результате аварии пострадали двое водителей и пять пассажиров в возрасте от 11 до 69 лет. Все получили медицинскую помощь.

Правоохранители готовятся внести сведения о ДТП в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшим) УКУ.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что за девять месяцев этого года на Харьковщине произошло 2021 ДТП, четверть из них, 516 — с пострадавшими. В авариях погибли 75 человек, травмировались – 662.

Читайте также: Вероятно пьяный водитель совершил ДТП в Харькове и сбежал, его нашли

Автор: Виктория Яковенко
