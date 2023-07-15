В харьковский экопарк вернули лося, эвакуированного под обстрелами (видео)

Животные постепенно возвращаются в харьковский экопарк. Лось, которого в прошлом году эвакуировали под обстрелами, снова «дома».

«Эвакуация лосей под обстрелами в прошлом году стала одной из сложных и ярких страниц нашей спасательной операции. Подъехать близко к вольеру не было возможности, а члены спасательной команды не были им знакомы, что могло создать серьезные трудности. Но лоси почувствовали, что их пришли спасать, и три километра спокойно бежали вместе с людьми к эвакуационному транспорту, вели себя просто идеально», — сообщила пресс-служба экопарка.

И вот теперь первый из них, повзрослев и возмужав, вернулся домой, добавили в экопарке. Там также отметили, что вольеры восстановили, а территорию вокруг обследовали саперы. Для посетителей эта часть экопарка пока закрыта.