Live
  • Суббота 15.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🔴

В харьковский экопарк вернули лося, эвакуированного под обстрелами (видео)

Общество 20:53   15.07.2023
Виктория Яковенко
В харьковский экопарк вернули лося, эвакуированного под обстрелами (видео)

Животные постепенно возвращаются в харьковский экопарк. Лось, которого в прошлом году эвакуировали под обстрелами, снова «дома».

«Эвакуация лосей под обстрелами в прошлом году стала одной из сложных и ярких страниц нашей спасательной операции. Подъехать близко к вольеру не было возможности, а члены спасательной команды не были им знакомы, что могло создать серьезные трудности. Но лоси почувствовали, что их пришли спасать, и три километра спокойно бежали вместе с людьми к эвакуационному транспорту, вели себя просто идеально», — сообщила пресс-служба экопарка.

И вот теперь первый из них, повзрослев и возмужав, вернулся домой, добавили в экопарке. Там также отметили, что вольеры восстановили, а территорию вокруг обследовали саперы. Для посетителей эта часть экопарка пока закрыта.

Читайте также: Из Харьковского экопарка, с заминированной территории, эвакуировали лосей, одна лосиха погибла

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ
Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ
15.07.2023
«Более-менее спокойная» — Терехов о текущей обстановке в Харькове
«Более-менее спокойная» — Терехов о текущей обстановке в Харькове
15.07.2023
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
13.07.2023
Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка
Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка
14.07.2023
Бесправный и пьяный водитель ездил по улицам Харькова и нарушил ПДД
Бесправный и пьяный водитель ездил по улицам Харькова и нарушил ПДД
15.07.2023
В харьковский экопарк вернули лося, эвакуированного под обстрелами (видео)
В харьковский экопарк вернули лося, эвакуированного под обстрелами (видео)
15.07.2023

Новости по теме:

19:21
Активисты будут помогать следить за состоянием укрытий в Харькове — Терехов
15:02
Бесправный и пьяный водитель ездил по улицам Харькова и нарушил ПДД
13:40
«Более-менее спокойная» — Терехов о текущей обстановке в Харькове
12:57
Ежемесячно переводим большие суммы – Терехов о помощи ВСУ из бюджета Харькова
11:55
Дерусификация станции метро «Киевская» в Харькове: новая надпись – временная

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В харьковский экопарк вернули лося, эвакуированного под обстрелами (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 20:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животные постепенно возвращаются в харьковский экопарк. Лось, которого в прошлом году эвакуировали под обстрелами, снова «дома».".