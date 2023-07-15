В харьковский экопарк вернули лося, эвакуированного под обстрелами (видео)
Животные постепенно возвращаются в харьковский экопарк. Лось, которого в прошлом году эвакуировали под обстрелами, снова «дома».
«Эвакуация лосей под обстрелами в прошлом году стала одной из сложных и ярких страниц нашей спасательной операции. Подъехать близко к вольеру не было возможности, а члены спасательной команды не были им знакомы, что могло создать серьезные трудности. Но лоси почувствовали, что их пришли спасать, и три километра спокойно бежали вместе с людьми к эвакуационному транспорту, вели себя просто идеально», — сообщила пресс-служба экопарка.
И вот теперь первый из них, повзрослев и возмужав, вернулся домой, добавили в экопарке. Там также отметили, что вольеры восстановили, а территорию вокруг обследовали саперы. Для посетителей эта часть экопарка пока закрыта.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 20:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животные постепенно возвращаются в харьковский экопарк. Лось, которого в прошлом году эвакуировали под обстрелами, снова «дома».".