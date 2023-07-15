У харківський екопарк повернули лося, якого евакуювали під обстрілами (відео)

Тварини поступово повертаються у харківський екопарк. Лось, якого торік евакуювали під обстрілами, знову «вдома».

«Евакуація лосів під обстрілами минулого року стала однією зі складних та яскравих сторінок нашої рятувальної операції. Під’їхати близько до їхнього вольєра не було можливості, а члени рятувальної команди не були їм знайомі, що могло створити серйозні труднощі. Але лосі відчули, що їх прийшли рятувати, і три кілометри спокійно бігли разом із людьми до евакуаційного транспорту, поводилися просто ідеально», – повідомила прес-служба екопарку.

І ось тепер перший з ссавців, подорослішавши й змужнівши, повернувся додому, додали в екопарку. Там також зазначили, що вольєри відновили, а територію навкруги обстежили сапери. Для відвідувачів ця частина екопарку поки що закрита.