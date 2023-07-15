Live
  • Субота 15.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🔴

У харківський екопарк повернули лося, якого евакуювали під обстрілами (відео)

Суспільство 20:53   15.07.2023
Вікторія Яковенко
У харківський екопарк повернули лося, якого евакуювали під обстрілами (відео)

Тварини поступово повертаються у харківський екопарк. Лось, якого торік евакуювали під обстрілами, знову «вдома».

«Евакуація лосів під обстрілами минулого року стала однією зі складних та яскравих сторінок нашої рятувальної операції. Під’їхати близько до їхнього вольєра не було можливості, а члени рятувальної команди не були їм знайомі, що могло створити серйозні труднощі. Але лосі відчули, що їх прийшли рятувати, і три кілометри спокійно бігли разом із людьми до евакуаційного транспорту, поводилися просто ідеально», – повідомила прес-служба екопарку.

І ось тепер перший з ссавців, подорослішавши й змужнівши, повернувся додому, додали в екопарку. Там також зазначили, що вольєри відновили, а територію навкруги обстежили сапери. Для відвідувачів ця частина екопарку поки що закрита.

Читайте також: У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ
Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ
15.07.2023
В Золочеві чиновниця ОВА затвердила неякісний ремонт будинку, що обстріляла РФ
В Золочеві чиновниця ОВА затвердила неякісний ремонт будинку, що обстріляла РФ
15.07.2023
Вашу картку заблоковано. На Харківщині аферисти обдурили людей на 220 тис грн
Вашу картку заблоковано. На Харківщині аферисти обдурили людей на 220 тис грн
15.07.2023
Активісти допомагатимуть стежити за станом укриттів у Харкові – Терехов
Активісти допомагатимуть стежити за станом укриттів у Харкові – Терехов
15.07.2023
Щомісяця перераховуємо великі суми – Терехов про допомогу ЗСУ з бюджету міста
Щомісяця перераховуємо великі суми – Терехов про допомогу ЗСУ з бюджету міста
15.07.2023

Новини за темою:

19:21
Активісти допомагатимуть стежити за станом укриттів у Харкові – Терехов
15:02
Безправний та п’яний водій їздив вулицями Харкова та порушив ПДР
13:40
«Більш-менш спокійна» – Терехов про поточну обстановку у Харкові
12:57
Щомісяця перераховуємо великі суми – Терехов про допомогу ЗСУ з бюджету міста
11:55
Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У харківський екопарк повернули лося, якого евакуювали під обстрілами (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 20:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тварини поступово повертаються у харківський екопарк. Лось, якого торік евакуювали під обстрілами, знову «вдома».".