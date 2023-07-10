У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)
Тварини поступово перебираються назад у харківський екопарк. Чергова “переселенка” щойно повернулася додому – з малюком, який народився в евакуації.
“Малюк народився нещодавно у вимушеній еміграції. Він уже цілком зміцнів і добре почувається, тому фахівці дали добро на переїзд. Верблюжонок росте з кожним днем. Зараз ми підгодовуємо його молоком, а незабаром він почне вже куштувати і тверду їжу”, – написав про подію у фейсбуці засновник екопарку Олександр Фельдман.
Читайте також: Зірки Tik-Tok кабанці Тиша та Тоша переїхали з фронту до Екопарку під Харковом
Побачити верблюдів відвідувачі можуть у Долині альпака.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)»; з категорії Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тварини поступово перебираються назад у харківський екопарк. Чергова “переселенка” щойно повернулася додому – з малюком, який народився в евакуації".