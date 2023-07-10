Live
  • Понеділок 10.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🔴

У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)

Харків 10:29   10.07.2023
Оксана Горун
У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)

Тварини поступово перебираються назад у харківський екопарк. Чергова “переселенка” щойно повернулася додому – з малюком, який народився в евакуації.

“Малюк народився нещодавно у вимушеній еміграції. Він уже цілком зміцнів і добре почувається, тому фахівці дали добро на переїзд. Верблюжонок росте з кожним днем. Зараз ми підгодовуємо його молоком, а незабаром він почне вже куштувати і тверду їжу”, – написав про подію у фейсбуці засновник екопарку Олександр Фельдман.

Читайте також: Зірки Tik-Tok кабанці Тиша та Тоша переїхали з фронту до Екопарку під Харковом

Побачити верблюдів відвідувачі можуть у Долині альпака.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
10.07.2023
У Харкові другий день поспіль ліквідують наслідки урагану (фото)
У Харкові другий день поспіль ліквідують наслідки урагану (фото)
10.07.2023
У вихідні на Харківщині впіймали 40 п’яних водіїв
У вихідні на Харківщині впіймали 40 п’яних водіїв
10.07.2023
Генштаб: ворог завдав авіаударів та обстріляв 7 населених пунктів Харківщини
Генштаб: ворог завдав авіаударів та обстріляв 7 населених пунктів Харківщини
10.07.2023
Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії
10.07.2023
У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)
У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)
10.07.2023

Новини за темою:

14:43
Зірки Tik-Tok кабанці Тиша та Тоша переїхали з фронту до Екопарку під Харковом
23:36
До екопарку під Харковом запускають безкоштовні автобуси. Розклад
08:09
У Харкові народився малюк-шимпанзе (фото)
21:37
Ризикували і гинули: монументи волонтерам встановлять у харківському екопарку
16:00
“Я міг померти через хом’ячка”: трагедії та відкриття екопарку під Харковом

  • Категорії: Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)»; з категорії Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 10:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тварини поступово перебираються назад у харківський екопарк. Чергова “переселенка” щойно повернулася додому – з малюком, який народився в евакуації".