У харківський екопарк повернули верблюдицю з верблюжонком (відео)

Тварини поступово перебираються назад у харківський екопарк. Чергова “переселенка” щойно повернулася додому – з малюком, який народився в евакуації.

“Малюк народився нещодавно у вимушеній еміграції. Він уже цілком зміцнів і добре почувається, тому фахівці дали добро на переїзд. Верблюжонок росте з кожним днем. Зараз ми підгодовуємо його молоком, а незабаром він почне вже куштувати і тверду їжу”, – написав про подію у фейсбуці засновник екопарку Олександр Фельдман.

Побачити верблюдів відвідувачі можуть у Долині альпака.