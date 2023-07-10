В харьковский экопарк вернули верблюдицу с верблюжонком (видео)

Животные постепенно перебираются обратно в харьковский экопарк. Очередная «переселенка» только что вернулась домой — с малышом, который родился в эвакуации.

«Малыш родился не так давно в вынужденной эмиграции. Он уже вполне окреп и хорошо себя чувствует, поэтому специалисты дали добро на переезд. Верблюжонок растет с каждым днем. Сейчас мы подкармливаем его молоком, а скоро он начнет уже пробовать и твердую пищу», — написал о событии в facebook основатель экопарка Александр Фельдман.

Увидеть верблюдов посетители могут в Долине альпака.