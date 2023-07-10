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В харьковский экопарк вернули верблюдицу с верблюжонком (видео)

Харьков 10:29   10.07.2023
Оксана Горун
В харьковский экопарк вернули верблюдицу с верблюжонком (видео) Фото: скрин

Животные постепенно перебираются обратно в харьковский экопарк. Очередная «переселенка» только что вернулась домой — с малышом, который родился в эвакуации.

«Малыш родился не так давно в вынужденной эмиграции. Он уже вполне окреп и хорошо себя чувствует, поэтому специалисты дали добро на переезд. Верблюжонок растет с каждым днем. Сейчас мы подкармливаем его молоком, а скоро он начнет уже пробовать и твердую пищу», — написал о событии в facebook основатель экопарка Александр Фельдман.

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Увидеть верблюдов посетители могут в Долине альпака.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животные постепенно перебираются обратно в харьковский экопарк. Очередная «переселенка» только что вернулась домой — с малышом, который родился в эвакуации".