Як вимикатимуть світло в Харкові та області 12 листопада – графік

Оприлюднено графік відключень світла у Харківській області на 12 листопада.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від двох до чотирьох черг відключень одночасно.

Згідно з графіком на 12 листопада, відключатимуться:

1.1 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 05:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00

5.2 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.