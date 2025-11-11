Live

Як вимикатимуть світло в Харкові та області 12 листопада – графік

Суспільство 22:02   11.11.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 12 листопада – графік

Оприлюднено графік відключень світла у Харківській області на 12 листопада.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від двох до чотирьох черг відключень одночасно.

Згідно з графіком на 12 листопада, відключатимуться:

1.1 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.1 05:00-09:00; 12:30-19:30
2.2 05:00-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00
5.2 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00
6.1 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.

Читайте також: На Харківщині – аварійні відключення світла. Погодинні графіки не діють

Автор: Олена Нагорна
