Как будут отключать свет в Харькове и области 12 ноября — график

Обнародован график отключений света в Харьковской области на 12 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от двух до четырех очередей отключений одновременно.

Согласно графику на 12 ноября, будут отключаться:

1.1 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 05:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00

5.2 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.