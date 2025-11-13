Вночі до 0, тумани: прогноз погоди в Харкові та області на 14 листопада
У п’ятницю, 14 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 8 до 10, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 0 до 5 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів.
Вітер південно-східний – 7-12 м/с.
«Середина листопада вже не хоче особливо з нами цяцькаться і збирається самоствердитися нарешті! Найближчими днями. П`ятниця-субота – потепління. Неділя – похолодання. Понеділок – потепління. Вівторок – істотне похолодання до невеликих “мінусів” вночі, а вдень до +2 – +6 градусів і є ймовірність 19 листопада на заході, півночі та в центрі України мокрого снігу», – пише синоптикиня Наталка Діденко і уточнює, що такий прогноз є орієнтовним.
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 19:23