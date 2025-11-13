Ночью до 0, туманы: прогноз погоды в Харькове и области на 14 ноября
В пятницу, 14 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем – от 8 до 10, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем – от 6 до 11 градусов.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с.
«Середина ноября уже не хочет особенно с нами заигрывать и собирается самоутвердиться наконец! В ближайшие дни. Пятница-суббота — потепление. Воскресенье — похолодание. Понедельник — потепление. Вторник — существенное похолодание до небольших «минусов» ночью, а днем до +2 — +6 градусов и есть вероятность 19 ноября на западе, севере и в центре Украины мокрого снега», — пишет синоптик Наталья Диденко и уточняет, что такой прогноз является ориентировочным.
Читайте также: «Света может не быть по 10 часов» – Коваленко об энерготерроре РФ Харькова
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночью до 0, туманы: прогноз погоды в Харькове и области на 14 ноября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 19:23;