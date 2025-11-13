Live

Ночью до 0, туманы: прогноз погоды в Харькове и области на 14 ноября

Погода 19:23   13.11.2025
Елена Нагорная
Ночью до 0, туманы: прогноз погоды в Харькове и области на 14 ноября

В пятницу, 14 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем – от 8 до 10, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем – от 6 до 11 градусов.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с.

«Середина ноября уже не хочет особенно с нами заигрывать и собирается самоутвердиться наконец! В ближайшие дни. Пятница-суббота — потепление. Воскресенье — похолодание. Понедельник — потепление. Вторник — существенное похолодание до небольших «минусов» ночью, а днем до +2 — +6 градусов и есть вероятность 19 ноября на западе, севере и в центре Украины мокрого снега», — пишет синоптик Наталья Диденко и уточняет, что такой прогноз является ориентировочным.

Автор: Елена Нагорная
