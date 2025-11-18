Собаку застрелили на Харківщині: прокуратура відкрила справу (фото)
Правоохоронці розслідують вбивство собаки на Харківщині.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 15 листопада в селищі Хорошеве до правоохоронців звернулася жінка і заявила, що її собаку вбили.
«За даними слідства, до загибелі тварини причетний місцевий мешканець. Встановлено, що, побачивши собаку на своєму городі, чоловік здійснив у нього п’ять пострілів із мисливської рушниці», – розповіли в прокуратурі.
Зазначається, що від отриманих поранень тварина загинула. Потім фігурант закопав її тіло на відкритій земельній ділянці, додали в прокуратурі.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною (ч. 1 ст. 299 ККУ). Після проведення судово-ветеринарної експертизи ухвалять рішення щодо повідомлення про підозру.
Нагадаємо, 7 листопада правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий застрелив домашніх тварин в одному з селищ Богодухівського району, розповіли в ГУНП в Харківській області. За даними слідства, чоловік здійснив кілька пострілів з мисливської рушниці у двох собак, яких вигулювала 61-річна жінка. Ймовірно, у тварин стріляв 74-річний чоловік. Він зізнався у вчиненому та добровільно віддав поліцейським рушницю. Чоловіку повідомили про підозру.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: застрелили, собака, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 12:08