Собаку застрелили на Харківщині: прокуратура відкрила справу (фото)

Правоохоронці розслідують вбивство собаки на Харківщині.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 15 листопада в селищі Хорошеве до правоохоронців звернулася жінка і заявила, що її собаку вбили.

«За даними слідства, до загибелі тварини причетний місцевий мешканець. Встановлено, що, побачивши собаку на своєму городі, чоловік здійснив у нього п’ять пострілів із мисливської рушниці», – розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що від отриманих поранень тварина загинула. Потім фігурант закопав її тіло на відкритій земельній ділянці, додали в прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною (ч. 1 ст. 299 ККУ). Після проведення судово-ветеринарної експертизи ухвалять рішення щодо повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 7 листопада правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий застрелив домашніх тварин в одному з селищ Богодухівського району, розповіли в ГУНП в Харківській області. За даними слідства, чоловік здійснив кілька пострілів з мисливської рушниці у двох собак, яких вигулювала 61-річна жінка. Ймовірно, у тварин стріляв 74-річний чоловік. Він зізнався у вчиненому та добровільно віддав поліцейським рушницю. Чоловіку повідомили про підозру.