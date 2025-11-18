Собаку застрелили на Харьковщине: прокуратура открыла дело (фото)
Правоохранители расследуют убийство собаки на Харьковщине.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 15 ноября в поселке Хорошево к правоохранителям обратилась женщина и заявила, что ее собаку убили.
«По данным следствия, к гибели животного причастен местный житель. Установлено, что, увидев собаку на своем огороде, мужчина произвел в нее пять выстрелов из охотничьего ружья», — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что от полученных ранений животное погибло. Затем фигурант зарыл ее тело на открытом земельном участке, добавили в прокуратуре.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 299 УКУ). После проведения судебно-ветеринарной экспертизы примут решение о сообщении о подозрении.
Напомним, 7 ноября правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный застрелил домашних животных в одном из поселков Богодуховского района, рассказали в ГУНП в Харьковской области. По данным следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в двух собак, которых выгуливала 61-летняя женщина. Вероятно, в животных стрелял 74-летний мужчина. Он признался в содеянном и добровольно отдал полицейским ружье. Мужчине сообщили о подозрении.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 12:08