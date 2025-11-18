Собаку застрелили на Харьковщине: прокуратура открыла дело (фото)

Правоохранители расследуют убийство собаки на Харьковщине.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 15 ноября в поселке Хорошево к правоохранителям обратилась женщина и заявила, что ее собаку убили.

«По данным следствия, к гибели животного причастен местный житель. Установлено, что, увидев собаку на своем огороде, мужчина произвел в нее пять выстрелов из охотничьего ружья», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что от полученных ранений животное погибло. Затем фигурант зарыл ее тело на открытом земельном участке, добавили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 299 УКУ). После проведения судебно-ветеринарной экспертизы примут решение о сообщении о подозрении.

Напомним, 7 ноября правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный застрелил домашних животных в одном из поселков Богодуховского района, рассказали в ГУНП в Харьковской области. По данным следствия, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в двух собак, которых выгуливала 61-летняя женщина. Вероятно, в животных стрелял 74-летний мужчина. Он признался в содеянном и добровольно отдал полицейским ружье. Мужчине сообщили о подозрении.