Троє жінок постраждали через атаку російських БпЛА по селу на Харківщині

Сьогодні вранці росіяни атакували БпЛА село Башилівка Близнюківської громади, повідомляє ХОВА.

«67-річна, 65-річна та 73-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу», – зазначили в ХОВА.

Внаслідок ударів БпЛА типу «Герань-2» в селі Башилівка пошкоджені приватний будинок і господарча споруда.

У ніч з 28 на 29 листопада росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині, розповіли в Міненерго.