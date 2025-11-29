Live

Троє жінок постраждали через атаку російських БпЛА по селу на Харківщині

Події 12:32   29.11.2025
Оксана Якушко
Троє жінок постраждали через атаку російських БпЛА по селу на Харківщині

Сьогодні вранці росіяни атакували БпЛА село Башилівка Близнюківської громади, повідомляє ХОВА.

«67-річна, 65-річна та 73-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу», – зазначили в ХОВА.

Внаслідок ударів БпЛА типу «Герань-2» в селі Башилівка пошкоджені приватний будинок і господарча споруда.

У ніч з 28 на 29 листопада росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві,  Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині,  розповіли в Міненерго.

Читайте також: Воюють із померлими. У Харкові росіяни вдарили КАБом по цвинтарю

Автор: Оксана Якушко
