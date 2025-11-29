Троє жінок постраждали через атаку російських БпЛА по селу на Харківщині
Сьогодні вранці росіяни атакували БпЛА село Башилівка Близнюківської громади, повідомляє ХОВА.
«67-річна, 65-річна та 73-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу», – зазначили в ХОВА.
Внаслідок ударів БпЛА типу «Герань-2» в селі Башилівка пошкоджені приватний будинок і господарча споруда.
У ніч з 28 на 29 листопада росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині, розповіли в Міненерго.
Читайте також: Воюють із померлими. У Харкові росіяни вдарили КАБом по цвинтарю
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Близнюковская громада, БПЛА, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Троє жінок постраждали через атаку російських БпЛА по селу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2025 в 12:32;