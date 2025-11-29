Три женщины пострадали из-за атаки российских БпЛА по селу на Харьковщине
Фото: ХОВА
Сегодня утром россияне атаковали БпЛА село Башиловка Близнюковской громады, сообщает ХОВА.
«67-летняя, 65-летняя и 73-летняя женщины испытали острую реакцию на стресс. Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь», — отметили в ХОВА.
В результате ударов БпЛА типа «Герань-2» в селе Башиловка повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
Ранее стало известно, что в ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В результате атаки на утро обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 – в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.
29 ноября 2025 в 12:32