Три женщины пострадали из-за атаки российских БпЛА по селу на Харьковщине

Сегодня утром россияне атаковали БпЛА село Башиловка Близнюковской громады, сообщает ХОВА.

«67-летняя, 65-летняя и 73-летняя женщины испытали острую реакцию на стресс. Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь», — отметили в ХОВА.

В результате ударов БпЛА типа «Герань-2» в селе Башиловка повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Ранее стало известно, что в ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В результате атаки на утро обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 – в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.