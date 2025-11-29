Почти 8 тысяч семей без света на утро 29 ноября в Харьковской области
О ситуации в энергосистеме на утро 29 ноября информирует Министерство энергетики Украины.
«В ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В результате атаки на утро обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 – в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области», — рассказали в Минэнергетике.
Ремонт начали там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики пытаются как можно быстрее подать свет всем абонентам.
Сегодня во всех регионах Украины применят графики почасовых отключений.
Кроме того, в большинстве областей Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Читайте также: Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Почти 8 тысяч семей без света на утро 29 ноября в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2025 в 10:05;