Почти 8 тысяч семей без света на утро 29 ноября в Харьковской области

О ситуации в энергосистеме на утро 29 ноября информирует Министерство энергетики Украины.

«В ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В результате атаки на утро обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 – в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области», — рассказали в Минэнергетике.

Ремонт начали там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики пытаются как можно быстрее подать свет всем абонентам.

Сегодня во всех регионах Украины применят графики почасовых отключений.

Кроме того, в большинстве областей Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.