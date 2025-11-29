Майже 8 тисяч родин без світла на ранок 29 листопада на Харківщині
Про ситуацію в енергосистемі на ранок 29 листопада повідомляє Міністерство енергетики України.
«У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині», – розповіли в Міненергетиці.
Ремонт розпочали там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше заживити усіх абонентів.
Сьогодні в усіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень.
Окрім цього у більшості областей України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.
Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2025 в 10:05