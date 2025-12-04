На Куп’янському напрямку від початку доби не було атак – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили три російські атаки біля Ізбицького, Приліпки та Синельникового, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ще один бій триває.

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог не намагався наступати та проводити атаки.

На Лиманському напрямку росіяни штурмували сім разів біля сіл Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.

Також МГ “Об’єктив” повідомляла раніше, що мер Харкова Ігор Терехов прокоментував російські чутки про майбутнє оточення Харкова. Він зазначив, що росіяни атакують не лише на фронті, а й активно ведуть інформаційну війну.