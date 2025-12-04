На Купянском направлении с начала суток не было атак – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили три российские атаки возле Избицкого, Прилепки и Синельникового, сообщил Генштаб ВСУ.

Еще одно сражение продолжается.

На Купянском и Краматорском направлениях с начала суток враг не пытался наступать и проводить атаки.

На Лиманском направлении россияне штурмовали семь раз возле сел Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

Также МГ «Объектив» сообщала ранее, что мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал российские слухи о грядущем окружении Харькова. Он отметил, что россияне атакуют не только на фронте, но и активно ведут информационную войну.