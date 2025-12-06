Live

Як вимикатимуть світло в Харківській області 7 грудня — графік

Суспільство 21:39   06.12.2025
Вікторія Яковенко
Як вимикатимуть світло в Харківській області 7 грудня — графік

Опублікований графік відключень світла у Харківській області на неділю, 7 грудня.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від 3 до 4 черг відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 04:00-07:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30

1.2 04:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30

2.1 00:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 07:30-11:00; 12:00-18:00; 19:00-24:00

3.1 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-19:00

4.1 06:00-11:00; 14:30-19:00

4.2 06:00-11:00; 14:30-19:00

5.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00

5.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00

6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Аварійні відключення світла ввели у Харкові: просять не звертатись до 1562

Вікторія Яковенко
