Как будут отключать свет в Харьковской области 7 декабря — график
Опубликован график отключения света в Харьковской области на воскресенье, 7 декабря.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от 3 до 4 очередей отключений одновременно.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:
1.1 04:00-07:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30
1.2 04:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30
2.1 00:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-24:00
2.2 00:00-06:00; 07:30-11:00; 12:00-18:00; 19:00-24:00
3.1 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-19:00
4.1 06:00-11:00; 14:30-19:00
4.2 06:00-11:00; 14:30-19:00
5.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00
5.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00
6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Читайте также: Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562
