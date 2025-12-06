Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 7 декабря — график

Общество 21:39   06.12.2025
Виктория Яковенко
Как будут отключать свет в Харьковской области 7 декабря — график

Опубликован график отключения света в Харьковской области на воскресенье, 7 декабря.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от 3 до 4 очередей отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:

1.1 04:00-07:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30

1.2 04:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30

2.1 00:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 07:30-11:00; 12:00-18:00; 19:00-24:00

3.1 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-19:00

4.1 06:00-11:00; 14:30-19:00

4.2 06:00-11:00; 14:30-19:00

5.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00

5.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00

6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Читайте также: Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562

Автор: Виктория Яковенко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликован график отключения света в Харьковской области на воскресенье, 7 декабря.".