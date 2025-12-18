Live

Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:38   18.12.2025
Оксана Якушко
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На півночі Харківської області та на Лиманському напрямку зараз тривають бої, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбивали три штурми росіян біля Стариці та в напрямку Охрімівки. Один бій триває дотепер.

На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції Сил оборони біля сіл Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку окупанти чотири рази атакували біля Червоного Ставу та в районах сіл Новоєгорівка й Зарічне. Один бій все ще триває.

Автор: Оксана Якушко
