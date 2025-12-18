Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На півночі Харківської області та на Лиманському напрямку зараз тривають бої, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбивали три штурми росіян біля Стариці та в напрямку Охрімівки. Один бій триває дотепер.

На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції Сил оборони біля сіл Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку окупанти чотири рази атакували біля Червоного Ставу та в районах сіл Новоєгорівка й Зарічне. Один бій все ще триває.