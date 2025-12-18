Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На півночі Харківської області та на Лиманському напрямку зараз тривають бої, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбивали три штурми росіян біля Стариці та в напрямку Охрімівки. Один бій триває дотепер.
На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції Сил оборони біля сіл Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.
На Лиманському напрямку окупанти чотири рази атакували біля Червоного Ставу та в районах сіл Новоєгорівка й Зарічне. Один бій все ще триває.
Читайте також: Чи буде в Харкові вода і опалення у разі блекауту: відповідь Терехова (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 17:38;