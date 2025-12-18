Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На севере Харьковской области и на Лиманском направлении сейчас продолжаются бои, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбивали три штурма россиян у Старицы и в направлении Охримовки. Один бой продолжается до сих пор.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции Сил обороны возле сел Куриловка, Песчаное, Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении оккупанты четыре раза атаковали возле Красного Става и в районах сел Новоегоровка и Заречное. Один бой все еще продолжается.