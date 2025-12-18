Live

Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Фронт 17:38   18.12.2025
Оксана Якушко
Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковской области и на Лиманском направлении сейчас продолжаются бои, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбивали три штурма россиян у Старицы и в направлении Охримовки. Один бой продолжается до сих пор.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции Сил обороны возле сел Куриловка, Песчаное, Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении оккупанты четыре раза атаковали возле Красного Става и в районах сел Новоегоровка и Заречное. Один бой все еще продолжается.

Читайте также: Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
18.12.2025, 13:05
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
Новости Харькова — главное 18 декабря: спасение лебедя, Вифлеемский огонь
Новости Харькова — главное 18 декабря: спасение лебедя, Вифлеемский огонь
18.12.2025, 17:43
Вызвать копов, пожарных или медиков теперь можно даже без мобильной связи
Вызвать копов, пожарных или медиков теперь можно даже без мобильной связи
18.12.2025, 11:10
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
18.12.2025, 10:24
Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ
18.12.2025, 17:38

Новости по теме:

18.12.2025
СОУ уничтожили пусковые установки С-400 на Белгородщине, сообщил Генштаб 📹
17.12.2025
Враг сегодня не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
16.12.2025
Почти 30 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00
15.12.2025
Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
12.12.2025
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 17:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковской области и на Лиманском направлении сейчас продолжаются бои, сообщил Генштаб ВСУ.".