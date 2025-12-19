Live

Де атакували росіяни на Харківщині від початку доби – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:30   19.12.2025
Оксана Якушко
Де атакували росіяни на Харківщині від початку доби – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільше росіяни атакували позиції українських захисників на півночі Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку позиції українських захисників п’ять разів атакували росіяни біля Вовчанська, Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували оборону українських захисників біля села Піщане.

На Лиманському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських захисників біля Дружелюбівки та Лиману і в районі села Шандриголове. Один бій досі триває.

Читайте також: Двох дітей збили в Харкові: за кермом Hyundai була суддя, подробиці (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Небезпечний туман вкриє Харківщину ввечері 19 грудня та вдень 20 грудня
Небезпечний туман вкриє Харківщину ввечері 19 грудня та вдень 20 грудня
19.12.2025, 18:14
Двох дітей збили в Харкові: за кермом Hyundai була суддя, подробиці (фото)
Двох дітей збили в Харкові: за кермом Hyundai була суддя, подробиці (фото)
19.12.2025, 16:01
Антидронові коридори встановлюють навколо Харкова (відео)
Антидронові коридори встановлюють навколо Харкова (відео)
19.12.2025, 14:22
Фіктивна реабілітація воїнів: справа директора санаторію під Харковом – у суді
Фіктивна реабілітація воїнів: справа директора санаторію під Харковом – у суді
19.12.2025, 14:49
Вбивство сина віцемера Харкова у Відні: кого підозрюють і арештували
Вбивство сина віцемера Харкова у Відні: кого підозрюють і арештували
18.12.2025, 19:44
У Харкові вже понад 60 бюветів з безплатною водою: про що просять жителів 📹
У Харкові вже понад 60 бюветів з безплатною водою: про що просять жителів 📹
19.12.2025, 16:46

Новини за темою:

18.12.2025
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
18.12.2025
СОУ знищили пускові установки С-400 на Бєлгородщині, повідомив Генштаб 📹
17.12.2025
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
16.12.2025
Майже 30 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: Генштаб на 16:00
15.12.2025
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де атакували росіяни на Харківщині від початку доби – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2025 в 17:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше росіяни атакували позиції українських захисників на півночі Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".