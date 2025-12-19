Де атакували росіяни на Харківщині від початку доби – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Найбільше росіяни атакували позиції українських захисників на півночі Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку позиції українських захисників п’ять разів атакували росіяни біля Вовчанська, Приліпки та в напрямку Ізбицького.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували оборону українських захисників біля села Піщане.
На Лиманському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських захисників біля Дружелюбівки та Лиману і в районі села Шандриголове. Один бій досі триває.
