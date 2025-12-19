Live

Где атаковали россияне в Харьковской области с начала суток — Генштаб ВСУ

Фронт 17:30   19.12.2025
Оксана Якушко
Больше всего россияне атаковали позиции украинских защитников на севере Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении позиции украинских защитников пять раз атаковали россияне возле Волчанска, сел Прилепки и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении россияне атаковали оборону украинских защитников у села Песчаное.

На Лиманском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников у Дружелюбовки и Лимана и в районе села Шандриголово. Один бой продолжается.

Автор: Оксана Якушко
