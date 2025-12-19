Где атаковали россияне в Харьковской области с начала суток — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Больше всего россияне атаковали позиции украинских защитников на севере Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении позиции украинских защитников пять раз атаковали россияне возле Волчанска, сел Прилепки и в направлении Избицкого.
На Купянском направлении россияне атаковали оборону украинских защитников у села Песчаное.
На Лиманском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников у Дружелюбовки и Лимана и в районе села Шандриголово. Один бой продолжается.
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
