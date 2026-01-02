Декоративні штукатурки для сучасного інтер’єру: тренди та правила нанесення

Декоративні покриття знову повертаються в дизайн сучасного житла. Сьогодні вони стали не лише оздобленням, а й елементом архітектурного стилю. Фактури бетон-ефекту, мікроцементу чи травертину створюють характерний рельєф і підкреслюють природність простору. Матеріали нового покоління дозволяють досягти ефекту ручної роботи, залишаючи поверхню міцною, вологостійкою й довговічною. Саме тому декоративні штукатурки все частіше використовують для акцентних стін у житлових і громадських інтер’єрах. Один з найпопулярніших матеріалів цього типу — KREISEL 055 Бетон архітектурний, докладніше про який можна дізнатись за посиланням: https://www.kreisel.ua/produkt/055-beton-arkhitekturnii-dekorativna-shtukaturka.

Тренди: фактури, кольори, поєднання

Сучасні інтер’єри відходять від надлишкових оздоблень на користь простоти та фактурності. Трендом залишаються мінімалістичні поверхні з ефектом натуральних матеріалів:

бетон і мікроцемент — основа стилів loft, industrial, japandi;

травертин і мармур — для стриманої елегантності в класичних або неомодерних просторах;

структури з відбитком тканини чи дерева — додають тепла й природності.

Популярне рішення — поєднання матових і напівглянцевих площин, де світло підкреслює текстуру. Сірі, графітові, бежеві відтінки домінують у палітрі, а теплі металічні або мідні акценти використовують для підсвічування рельєфів.

Матеріали КРАЙЗЕЛЬ: універсальність для дизайнерських оздоблень

Компанія КРАЙЗЕЛЬ пропонує рішення для створення декоративних поверхонь будь-якої складності.

KREISEL 055 — полімерна моделююча штукатурка, яка дає можливість формувати безліч структур: бетон, камінь, цеглу, дерево, а також декоративні відбитки за допомогою трафаретів і матриць. Матеріал готовий до використання, зручно наноситься вручну чи машинним способом, має високу адгезію та стійкість до вологи. Його використовують як в інтер’єрі, так і для фасадів. Завдяки еластичності й щільній структурі, штукатурка приховує дрібні дефекти основи й утворює міцне покриття.

KREISEL 1003 Лазур архітектурна — фінішна декоративна композиція, що наноситься після повного висихання штукатурки. Вона поглиблює колір, підкреслює рельєф і надає поверхні ефект патини або легкого блиску. Лазур також виконує захисну функцію, підвищуючи стійкість до стирання і вологи.

Таке поєднання матеріалів забезпечує глибину тону та дозволяє контролювати ступінь глянцю чи матовості поверхні залежно від дизайнерського задуму.

Технологія нанесення та поради для стабільного результату

Щоб досягти якісного ефекту, необхідна правильна підготовка основи та дотримання технології нанесення.

Послідовність робіт:

очистити поверхню від пилу, жиру, фарби чи залишків шпалер;

нанести кварцовий ґрунт, підібраний за кольором до штукатурки;

після висихання рівномірно нанести перший шар декоративної маси шпателем або валиком, товщиною 1–1,5 мм;

сформувати фактуру: пригладити, залишити сліди інструменту або створити структуру за допомогою матриць;

після висихання (приблизно 1–3 години) нанести другий, тонший шар для завершення малюнка;

За потреби нанести KREISEL 1003 Лазур через 12–24 години для посилення декоративного ефекту.

Важливо працювати безперервно в межах однієї ділянки, щоб уникнути видимих стиків. Оптимальна температура для нанесення — від +5 до +25 °С, без протягів і прямих сонячних променів.

Підсумовуючи, дизайнерські стіни на основі KREISEL 055 і KREISEL 1003 поєднують дизайнерську гнучкість із технічною надійністю. Вони дають змогу створювати сучасні фактури — від холодного бетону до теплих кам’яних поверхонь — і легко адаптуються до різних стилів. Такий підхід дозволяє реалізувати індивідуальні інтер’єрні рішення без компромісів у якості та довговічності.