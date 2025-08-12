У Харкові розширили умови придбання доступного житла: що це означає

12 серпня під час сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки.

«У департаменті економіки та комунального майна зазначили, що в умовах збройної агресії рф, яка вплинула й на будівельну галузь міста, виникла необхідність збільшити кількість об’єктів доступного житла, на придбання яких у рамках програми надається бюджетна підтримка або пільговий кредит за рахунок коштів міського бюджету», – пояснили у мерії.

Тож тепер у межах програми можна купувати квартири у будинках з терміном експлуатації до десяти років замість трьох.

«Це рішення дозволить розширити перелік об’єктів доступного житла та підвищити рівень забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема молодих сімей, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, працівників бюджетної сфери, комунальних та промислових підприємств», – вважають у міськраді.