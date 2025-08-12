В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит

12 августа во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в городскую целевой программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы.

«В департаменте экономики и коммунального имущества отметили, что в условиях вооруженной агрессии рф, которая повлияла и на строительную отрасль города, возникла необходимость увеличить количество объектов доступного жилья, на приобретение которых в рамках программы предоставляется бюджетная поддержка или льготный кредит за счет средств городского бюджета», — объяснили в мэрии.

Теперь в рамках программы можно покупать квартиры в домах со сроком эксплуатации до десяти лет вместо трех.

«Это решение позволит расширить перечень объектов доступного жилья и повысить уровень обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц, работников бюджетной сферы, коммунальных и промышленных предприятий», — считают в горсовете.