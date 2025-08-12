Live
  • Вт 12.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.2

В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит

Общество 14:21   12.08.2025
Виктория Яковенко
В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит

12 августа во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в городскую целевой программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы.

«В департаменте экономики и коммунального имущества отметили, что в условиях вооруженной агрессии рф, которая повлияла и на строительную отрасль города, возникла необходимость увеличить количество объектов доступного жилья, на приобретение которых в рамках программы предоставляется бюджетная поддержка или льготный кредит за счет средств городского бюджета», — объяснили в мэрии.

Теперь в рамках программы можно покупать квартиры в домах со сроком эксплуатации до десяти лет вместо трех.

«Это решение позволит расширить перечень объектов доступного жилья и повысить уровень обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц, работников бюджетной сферы, коммунальных и промышленных предприятий», — считают в горсовете.

Читайте также: Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
12.08.2025, 06:00
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
11.08.2025, 13:09
Новости Харькова — главное 12 августа: ранен пенсионер, фейк РФ о «Хартии»
Новости Харькова — главное 12 августа: ранен пенсионер, фейк РФ о «Хартии»
12.08.2025, 14:56
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку
12.08.2025, 10:39
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
12.08.2025, 15:29

Новости по теме:

16:09
Харьков, Изюм и Балаклея: где покупают жилье за деньги «єВідновлення»
19:22
Житель Харьковщины получил 1,5 млн за якобы разрушенный дом: кого будут судить
15:05
90% остаются в Харькове и области — Синегубов о покупке жилья за єВідновлення
21:08
Просили на Харьковщине: о важных изменениях по «єВідновленню» сообщил Кулеба
18:46
За миллионные манипуляции на «єВідновленні» будут судить чиновника в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2025 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 августа во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в городскую целевой программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы.".