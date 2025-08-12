В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит
12 августа во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в городскую целевой программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы.
«В департаменте экономики и коммунального имущества отметили, что в условиях вооруженной агрессии рф, которая повлияла и на строительную отрасль города, возникла необходимость увеличить количество объектов доступного жилья, на приобретение которых в рамках программы предоставляется бюджетная поддержка или льготный кредит за счет средств городского бюджета», — объяснили в мэрии.
Теперь в рамках программы можно покупать квартиры в домах со сроком эксплуатации до десяти лет вместо трех.
«Это решение позволит расширить перечень объектов доступного жилья и повысить уровень обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц, работников бюджетной сферы, коммунальных и промышленных предприятий», — считают в горсовете.
Читайте также: Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 августа 2025 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 августа во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в городскую целевой программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы.".