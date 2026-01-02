Live

Декоративные штукатурки для современного интерьера: тренды и правила нанесения

Реклама 13:00   02.01.2026
Алексей Наумов
Декоративные штукатурки для современного интерьера: тренды и правила нанесения

Декоративные покрытия снова возвращаются в дизайн современного жилья. Сегодня они стали не только украшением, но и элементом архитектурного стиля. Фактуры бетон-эффекта, микроцемента или травертина создают характерный рельеф и подчеркивают естественность пространства. Материалы нового поколения позволяют добиться эффекта ручной работы, оставляя поверхность прочной, влагостойкой и долговечной. Именно поэтому декоративные штукатурки все чаще используются для акцентных стен в жилых и общественных интерьерах. Один из самых популярных материалов этого типа — KREISEL 055 Бетон архитектурный, подробнее о котором можно узнать по ссылке.

Тренды: фактуры, цвета, сочетания

Современные интерьеры отходят от лишних отделок в пользу простоты и фактурности. Трендом остаются минималистичные поверхности с эффектом натуральных материалов:

  • бетон и микроцемент – основа стилей loft, industrial, japandi;
  • травертин и мрамор – для сдержанной элегантности в классических или неомодерных пространствах;
  • структуры с отпечатком ткани или дерева — придают тепло и естественность.

Популярное решение – сочетание матовых и полуглянцевых плоскостей, где свет подчеркивает текстуру. Серые, графитовые, бежевые оттенки доминируют в палитре, а теплые металлические или медные акценты используют для подсветки рельефов.

Материалы КРАЙЗЕЛЬ: универсальность для дизайнерских отделок

Компания КРАЙЗЕЛЬ предлагает решение для создания декоративных поверхностей любой сложности.

  • KREISEL 055 – полимерная моделирующая штукатурка, позволяющая формировать множество структур: бетон, камень, кирпич, дерево, а также декоративные отпечатки с помощью трафаретов и матриц. Материал готов к использованию, удобно наносится вручную или машинным способом, обладает высокой адгезией и устойчивостью к влаге. Его используют как в интерьере, так и для фасадов. Благодаря эластичности и плотной структуре штукатурка скрывает мелкие дефекты основания и образует прочное покрытие.
  • KREISEL 1003 Лазурь архитектурная – финишная декоративная композиция, наносимая после полного высыхания штукатурки. Она усугубляет цвет, подчеркивает рельеф и придает поверхности эффект патины или легкого блеска. Лазурь также выполняет защитную функцию, повышая устойчивость к истиранию и влаге.

Такое сочетание материалов обеспечивает глубину тона и позволяет контролировать степень глянца или матовости поверхности в зависимости от дизайнерского плана.

Технология нанесения и советы для стабильного результата

Для достижения качественного эффекта необходима правильная подготовка основания и соблюдение технологии нанесения.

Последовательность работ:

  • очистить поверхность от пыли, жира, краски или остатков обоев;
  • нанести кварцевую почву, подобранную по цвету к штукатурке;
  • после высыхания равномерно нанести первый слой декоративной массы шпателем или валиком толщиной 1–1,5 мм;
  • сформировать фактуру: пригладить, оставить следы инструмента или создать структуру с помощью матриц;
  • после высыхания (приблизительно 1–3 часа) нанести второй, более тонкий слой для завершения рисунка;
  • При необходимости нанести KREISEL 1003 Лазурь через 12–24 часа для усиления декоративного эффекта.

Важно работать непрерывно в пределах одного участка, чтобы избежать видимых стыков. Оптимальная температура для нанесения – от +5 до +25 °С, без сквозняков и прямых солнечных лучей.

Подводя итог, дизайнерские стены на основе KREISEL 055 и KREISEL 1003 сочетают дизайнерскую гибкость с технической надежностью. Они позволяют создавать современные фактуры – от холодного бетона до теплых каменных поверхностей – и легко адаптируются к разным стилям. Такой подход позволяет реализовать индивидуальные интерьерные решения без компромиссов в качестве и долговечности.

Автор: Алексей Наумов
Популярно
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
02.01.2026, 09:47
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
01.01.2026, 22:00
Новости Харькова – главное за 2 января: пожары, взрыв, разрушения в декабре
Новости Харькова – главное за 2 января: пожары, взрыв, разрушения в декабре
02.01.2026, 12:36
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
01.01.2026, 20:40
«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец
«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец
02.01.2026, 09:47
Главе Харькова Терехову больше всего доверяют среди мэров в Украине
Главе Харькова Терехову больше всего доверяют среди мэров в Украине
02.01.2026, 14:14

Новости по теме:

16.08.2025
Двери квартиры в Харькове подожгли по объявлению — полиция поймала преступника
12.08.2025
В Харькове расширили условия приобретения доступного жилья: что это значит
11.06.2025
В Харькове мужчина взял в заложницы двух женщин – НПУ вводила операцию «Гром»
01.05.2025
С Харьковщины на Закарпатье: где покупают жилье на сертификаты «єВідновлення»
19.03.2025
Коноплю выращивали в квартире в Харькове – прокуратура (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Декоративные штукатурки для современного интерьера: тренды и правила нанесения», то посмотрите больше в разделе Реклама на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Декоративные покрытия снова возвращаются в дизайн современного жилья.".