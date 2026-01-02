Декоративные штукатурки для современного интерьера: тренды и правила нанесения

Декоративные покрытия снова возвращаются в дизайн современного жилья. Сегодня они стали не только украшением, но и элементом архитектурного стиля. Фактуры бетон-эффекта, микроцемента или травертина создают характерный рельеф и подчеркивают естественность пространства. Материалы нового поколения позволяют добиться эффекта ручной работы, оставляя поверхность прочной, влагостойкой и долговечной. Именно поэтому декоративные штукатурки все чаще используются для акцентных стен в жилых и общественных интерьерах. Один из самых популярных материалов этого типа — KREISEL 055 Бетон архитектурный, подробнее о котором можно узнать по ссылке.

Тренды: фактуры, цвета, сочетания

Современные интерьеры отходят от лишних отделок в пользу простоты и фактурности. Трендом остаются минималистичные поверхности с эффектом натуральных материалов:

бетон и микроцемент – основа стилей loft, industrial, japandi;

травертин и мрамор – для сдержанной элегантности в классических или неомодерных пространствах;

структуры с отпечатком ткани или дерева — придают тепло и естественность.

Популярное решение – сочетание матовых и полуглянцевых плоскостей, где свет подчеркивает текстуру. Серые, графитовые, бежевые оттенки доминируют в палитре, а теплые металлические или медные акценты используют для подсветки рельефов.

Материалы КРАЙЗЕЛЬ: универсальность для дизайнерских отделок

Компания КРАЙЗЕЛЬ предлагает решение для создания декоративных поверхностей любой сложности.

KREISEL 055 – полимерная моделирующая штукатурка, позволяющая формировать множество структур: бетон, камень, кирпич, дерево, а также декоративные отпечатки с помощью трафаретов и матриц. Материал готов к использованию, удобно наносится вручную или машинным способом, обладает высокой адгезией и устойчивостью к влаге. Его используют как в интерьере, так и для фасадов. Благодаря эластичности и плотной структуре штукатурка скрывает мелкие дефекты основания и образует прочное покрытие.

KREISEL 1003 Лазурь архитектурная – финишная декоративная композиция, наносимая после полного высыхания штукатурки. Она усугубляет цвет, подчеркивает рельеф и придает поверхности эффект патины или легкого блеска. Лазурь также выполняет защитную функцию, повышая устойчивость к истиранию и влаге.

Такое сочетание материалов обеспечивает глубину тона и позволяет контролировать степень глянца или матовости поверхности в зависимости от дизайнерского плана.

Технология нанесения и советы для стабильного результата

Для достижения качественного эффекта необходима правильная подготовка основания и соблюдение технологии нанесения.

Последовательность работ:

очистить поверхность от пыли, жира, краски или остатков обоев;

нанести кварцевую почву, подобранную по цвету к штукатурке;

после высыхания равномерно нанести первый слой декоративной массы шпателем или валиком толщиной 1–1,5 мм;

сформировать фактуру: пригладить, оставить следы инструмента или создать структуру с помощью матриц;

после высыхания (приблизительно 1–3 часа) нанести второй, более тонкий слой для завершения рисунка;

При необходимости нанести KREISEL 1003 Лазурь через 12–24 часа для усиления декоративного эффекта.

Важно работать непрерывно в пределах одного участка, чтобы избежать видимых стыков. Оптимальная температура для нанесения – от +5 до +25 °С, без сквозняков и прямых солнечных лучей.

Подводя итог, дизайнерские стены на основе KREISEL 055 и KREISEL 1003 сочетают дизайнерскую гибкость с технической надежностью. Они позволяют создавать современные фактуры – от холодного бетона до теплых каменных поверхностей – и легко адаптируются к разным стилям. Такой подход позволяет реализовать индивидуальные интерьерные решения без компромиссов в качестве и долговечности.