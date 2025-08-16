Live
Двери квартиры в Харькове подожгли по объявлению — полиция поймала преступника

Происшествия 17:36   16.08.2025
Елена Нагорная
Полицейские задержали мужчину, которому инкриминируют поджог двери одной из квартир многоэтажки в Основянском районе Харькова.

Информацию о возгорании входной двери передали правоохранителям, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе следственных действий выяснилось, что к совершению преступления причастен 23-летний житель города. Нарушитель в интернете нашел объявление о легком заработке. Через мессенджер неизвестный предложил ему за денежное вознаграждение повредить чужое имущество. Злоумышленник согласился и получил инструкции», — сообщают в ведомстве.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении.

Читайте также: Мужчина в Харькове порезал ножом участкового и троих сотрудников ТЦК (видео)

Автор: Елена Нагорная
