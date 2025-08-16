Двери квартиры в Харькове подожгли по объявлению — полиция поймала преступника
Полицейские задержали мужчину, которому инкриминируют поджог двери одной из квартир многоэтажки в Основянском районе Харькова.
Информацию о возгорании входной двери передали правоохранителям, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ходе следственных действий выяснилось, что к совершению преступления причастен 23-летний житель города. Нарушитель в интернете нашел объявление о легком заработке. Через мессенджер неизвестный предложил ему за денежное вознаграждение повредить чужое имущество. Злоумышленник согласился и получил инструкции», — сообщают в ведомстве.
Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении.
