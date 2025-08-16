Мужчина в Харькове порезал ножом участкового и троих сотрудников ТЦК (видео)
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог 36-летнему мужчине, который, по данным следствия, напал с ножом на полицейского и троих сотрудников РТЦК и СП в Харькове вечером 14 августа.
Около 22:15 полицейский совместно с сотрудниками РТЦК проводил оповещение военнообязанных о мобилизационных мероприятиях во время военного положения, информирует областная прокуратура.
«Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. В дальнейшем нападавший поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному — ножом в голову и руку, другому — в голову и подключичную область, еще одному — в область туловища», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, фигурант сразу убежал по дворам и пытался скрыться, однако его нашли. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывают помощь.
Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, происходило все возле автобусной остановки в Харькове. Задержанный — житель поселка Солоницевка Харьковского района. Пострадавший полицейский — участковый.
Мужчине сообщили о подозрении в покушении на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК), и законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК).
