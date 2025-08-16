Live
  • Сб 16.08.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Чоловік у Харкові порізав ножем дільничного та трьох працівників ТЦК (відео)

Події 12:50   16.08.2025
Олена Нагорна
Чоловік у Харкові порізав ножем дільничного та трьох працівників ТЦК (відео)

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу 36-річному чоловікові, який, за даними слідства, напав з ножем на поліцейського та трьох співробітників РТЦК та СП у Харкові ввечері 14 серпня.

Близько 22:15 поліцейський спільно з працівниками РТЦК проводив оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану, інформує обласна прокуратура.

“Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав ударів трьом співробітникам ТЦК: одному — ножем у голову та руку, іншому — у голову та підключичну ділянку, ще одному — в область тулуба”, – повідомили у відомстві.

За даними слідства, фігурант одразу втік дворами й намагався сховатися, проте його знайшли. Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають допомогу.

Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, відбувалося все біля автобусної зупинки у Харкові. Затриманий – мешканець селища Солоницівка Харківського району. Постраждалий поліцейський – дільничний.

Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ), та закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Читайте також: Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чоловік у Харкові порізав ножем дільничного та трьох працівників ТЦК (відео)
Чоловік у Харкові порізав ножем дільничного та трьох працівників ТЦК (відео)
16.08.2025, 12:50
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
Mercedes на смерть збив пішохода на Полтавському Шляху в Харкові (відео)
Mercedes на смерть збив пішохода на Полтавському Шляху в Харкові (відео)
16.08.2025, 11:20
Синєгубов їздив на позиції військових у Харківській області: навіщо
Синєгубов їздив на позиції військових у Харківській області: навіщо
16.08.2025, 11:02
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
12.08.2025, 10:39
«Один жах»: поліція зібрала відгуки про фейковий санаторій на Харківщині 📹
«Один жах»: поліція зібрала відгуки про фейковий санаторій на Харківщині 📹
16.08.2025, 10:21

Новини за темою:

19:36
Якби я хотів, то вже давно б поїхав – що розповів ексвіцемер Харкова в суді 📹
15:05
Справа фортифікацій: одного з підозрюваних відправили у СІЗО в Харкові (відео)
19:01
У СІЗО відправили харків’янина, якого днями затримував «КОРД»
17:23
Вбивство на “Барабашово”: суд ухвалив перше рішення
12:06
Продала дитину в Харкові: суд заарештував підозрювану, може вийти під заставу

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чоловік у Харкові порізав ножем дільничного та трьох працівників ТЦК (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2025 в 12:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу 36-річному чоловікові, який, за даними слідства, напав на поліцейського і трьох співробітників ТЦК".