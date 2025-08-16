Чоловік у Харкові порізав ножем дільничного та трьох працівників ТЦК (відео)
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу 36-річному чоловікові, який, за даними слідства, напав з ножем на поліцейського та трьох співробітників РТЦК та СП у Харкові ввечері 14 серпня.
Близько 22:15 поліцейський спільно з працівниками РТЦК проводив оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану, інформує обласна прокуратура.
“Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав ударів трьом співробітникам ТЦК: одному — ножем у голову та руку, іншому — у голову та підключичну ділянку, ще одному — в область тулуба”, – повідомили у відомстві.
За даними слідства, фігурант одразу втік дворами й намагався сховатися, проте його знайшли. Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають допомогу.
Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, відбувалося все біля автобусної зупинки у Харкові. Затриманий – мешканець селища Солоницівка Харківського району. Постраждалий поліцейський – дільничний.
Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 ККУ), та закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 ККУ).
