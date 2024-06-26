Ночью в Харькове хулиганы разбили стекло в троллейбусе: их задержали (фото)

В Харькове правоохранители поймали двоих мужчин, которые, вероятно, разбили стекло в троллейбусе.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера ночью на линию «102» поступил вызов «Хулиганство». Заявитель сообщил, что неизвестные на Юбилейном проспекте разбили стекло в общественном транспорте.

Патрульные передали информацию с описанием вероятных нарушителей и приступили к поиску. Через короткое время полицейские задержали двух граждан, подпадавших под описание. Инспекторы установили, что один из мужчин повредил дверь троллейбуса.

Для установления всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.