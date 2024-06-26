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Ночью в Харькове хулиганы разбили стекло в троллейбусе: их задержали (фото)

Общество 14:16   26.06.2024
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове хулиганы разбили стекло в троллейбусе: их задержали (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове правоохранители поймали двоих мужчин, которые, вероятно, разбили стекло в троллейбусе.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера ночью на линию «102» поступил вызов «Хулиганство». Заявитель сообщил, что неизвестные на Юбилейном проспекте разбили стекло в общественном транспорте.

Патрульные передали информацию с описанием вероятных нарушителей и приступили к поиску. Через короткое время полицейские задержали двух граждан, подпадавших под описание. Инспекторы установили, что один из мужчин повредил дверь троллейбуса.

Для установления всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители поймали двоих мужчин, которые, вероятно, разбили стекло в троллейбусе.".