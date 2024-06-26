Ночью в Харькове хулиганы разбили стекло в троллейбусе: их задержали (фото)
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В Харькове правоохранители поймали двоих мужчин, которые, вероятно, разбили стекло в троллейбусе.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера ночью на линию «102» поступил вызов «Хулиганство». Заявитель сообщил, что неизвестные на Юбилейном проспекте разбили стекло в общественном транспорте.
Патрульные передали информацию с описанием вероятных нарушителей и приступили к поиску. Через короткое время полицейские задержали двух граждан, подпадавших под описание. Инспекторы установили, что один из мужчин повредил дверь троллейбуса.
Для установления всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители поймали двоих мужчин, которые, вероятно, разбили стекло в троллейбусе.".