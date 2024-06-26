Вночі у Харкові хулігани розбили скло у тролейбусі: чоловіків затримали (фото)
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
У Харкові правоохоронці піймали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло у тролейбусі.
Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора вночі на лінію «102» надійшов виклик «Хуліганство». Заявник повідомив, що невідомі на проспекті Ювілейному розбили скло у громадському транспорті.
Патрульні передали інформацію з описом ймовірних порушників та розпочали пошук. За короткий час поліцейські затримали двох громадян, які підпадали під опис. Інспектори встановили, що один з чоловіків пошкодив двері тролейбуса.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці піймали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло у тролейбусі.".