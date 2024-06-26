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Вночі у Харкові хулігани розбили скло у тролейбусі: чоловіків затримали (фото)

Суспільство 14:16   26.06.2024
Вікторія Яковенко
Вночі у Харкові хулігани розбили скло у тролейбусі: чоловіків затримали (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові правоохоронці піймали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло у тролейбусі.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора вночі на лінію «102» надійшов виклик «Хуліганство». Заявник повідомив, що невідомі на проспекті Ювілейному розбили скло у громадському транспорті.

Патрульні передали інформацію з описом ймовірних порушників та розпочали пошук. За короткий час поліцейські затримали двох громадян, які підпадали під опис. Інспектори встановили, що один з чоловіків пошкодив двері тролейбуса.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці піймали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло у тролейбусі.".