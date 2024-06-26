Вночі у Харкові хулігани розбили скло у тролейбусі: чоловіків затримали (фото)

У Харкові правоохоронці піймали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло у тролейбусі.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора вночі на лінію «102» надійшов виклик «Хуліганство». Заявник повідомив, що невідомі на проспекті Ювілейному розбили скло у громадському транспорті.

Патрульні передали інформацію з описом ймовірних порушників та розпочали пошук. За короткий час поліцейські затримали двох громадян, які підпадали під опис. Інспектори встановили, що один з чоловіків пошкодив двері тролейбуса.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.