Предмет, схожий на гранату, підірвав пасажир у харківській маршрутці (відео)
У Харкові у пасажирському автобусі чоловік погрожував підірвати предмет, схожий на гранату.
Таке повідомлення правоохоронці отримали о 15:16 24 червня. Патрульні, які першими прибули на місце, евакуювали пасажирів, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Під час затримання чоловік підірвав предмет, яким погрожував людям. Це був імітаційний шумовий пристрій для гри у страйкбол. Виявилося, що хуліган був напідпитку.
Поліцейські вилучили речові докази та відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. 40-річному чоловікові загрожує від трьох до семи років тюрми.
За інформацією телеграм-каналів, ця подія сталася в автобусі маршруту №204.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 22:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові у пасажирському автобусі чоловік погрожував підірвати предмет, схожий на гранату".